Віткофф і Кушнер прибули до Києва

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Києва для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

Відео їхньої зустрічі на залізничному вокзалі опублікував зокрема голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни", – додав Умєров у телеграм.

Радіо Свобода також публікує фото перших моментів зустрічі Зеленського з Віткоффом і Кушнером.

ТСН також дала відеофрагменти зустрічі, а також слова Зеленського перед нею: "Росіяни показували своїми ударами, що спецпослаці Трампа не можуть користуватися літаком, хоча Україна все підготувала і аеропорти працюють".