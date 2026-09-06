Генпрокурор Кравченко: Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував натяки щодо можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів та заявив, що не має до цього жодного стосунку.

"Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора", – написав Кравченко у телеграм у неділю.

Також він додав, що працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні, відсторонили від виконання службових обов'язків.

"Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою. Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я. Одним кадровим рішенням не обмежимося", – додав генпрокурор.

Він повідомив, що доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Окремо доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів.

"Це стосується всіх без винятку. За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав – кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли колцентрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку. Посада нікого не захистить", – підкреслив Кравченко.

Він також спростував як неправдиві повідомлення про нібито перешкоди у доступі до його робочого кабінету "та всього, що необхідно було оглянути".

"Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі Генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП", – написав генпрокурор.

Кравченко додав, що повідомлення про його нібито "зникнення" – також неправда: він вчора був на робочому місці, "сьогодні в робочому режимі і трохи спорту".