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Генштаб ЗСУ: Уражено Рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО ворога

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Генштаб ЗСУ: Уражено Рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника, зокрема нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

У Ростовській області РФ також уражався аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу.

Окрім того, у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.

#війна #генштаб #ураження
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