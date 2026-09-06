Генштаб ЗСУ: Уражено Рязанський НПЗ, аеродром та три об'єкти ППО ворога

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника, зокрема нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

У Ростовській області РФ також уражався аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу.

Окрім того, у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.