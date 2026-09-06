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Зеленський перед зустріччю з представниками президента США: Україна завжди є і буде конструктивною щодо завершення війни

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Зеленський перед зустріччю з представниками президента США: Україна завжди є і буде конструктивною щодо завершення війни
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві.

"Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично. Слава Україні!" – написав Зеленський у телеграм-каналі вдень у неділю.

#сша #перемовини #зеленський
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