Зеленський перед зустріччю з представниками президента США: Україна завжди є і буде конструктивною щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві.

"Готові до розмови. Україна завжди є і буде конструктивною. Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично. Слава Україні!" – написав Зеленський у телеграм-каналі вдень у неділю.