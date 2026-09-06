Пасажиропотік через кордон України з настанням навчального року впав на 9,3% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон з настанням нового навчального року у тиждень з 29 серпня по 4 вересня впав на 9,3% – до 685,0 тис., свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою стежить агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня зменшилася до 344 тис. з 364 тис. тижнем раніше, а на в'їзд впала до 341 тис. з 391 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, також скоротилося до 137 тис. зі 145 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 416 з 433.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (56 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (68 тис.), тоді як найменший на виїзд – у вівторок (42 тис.), на в'їзд – у вівторок-четвер (по 39 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 50. Менші черги були в ПП "Угринів" – 20 машин та ПП "Краківець" – 10, де також накопичилося 4 автобуси.

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Малий Березний" черга становила 20 авто, у ПП "Ужгород" – 30.

Найбільше легкових машин очікували на виїзд на кордоні з Угорщиною: в ПП "Лужанка" – 40, ПП "Тиса" – 25, "Косино" – 20, ПП "Дзвінкове" та "Вілок" – по 10.

На кордоні із Румунією 15 авто накопичилося у ПП "Порубне", тоді як на кордоні із Молдовою черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень впав на 10%, але був трохи більшим – 692 тис., втім потік на виїзд суттєво перевищував потік на в'їзд – на 32 тис. порівняно із 3 тис. цього року.

Торік наступного тижня пасажиропотік впав ще на 12,4%, а потім два тижні тримався на рівні біля 600 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 44 тис., з яких 31 тис. з початку літа.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 04.09 50 29 40 37 20 71 03.09 49 29 39 35 19 50 02.09 47 27 39 35 18 62 01.09 42 25 39 36 17 68 31.08 48 27 55 51 20 48 30.08 52 31 68 61 21 58 29.08 56 33 61 57 22 59 28.08 53 32 51 47 20 63 27.08 50 29 50 45 20 63 26.08 51 30 55 51 21 51 25.08 49 29 51 47 20 58 24.08 46 27 59 55 20 70 23.08 55 32 67 62 22 68 22.08 60 34 58 54 22 60

Дані: Держприкордонслужба