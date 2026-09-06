Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Миколаївщині внаслідок атаки РФ загинув водій, пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Унаслідок атак російських військ ударними БпЛА по Миколаївській області загинув водій, пошкоджено вантажний автомобіль, два багатоквартирні будинки, вісім вантажівок та два тролейбуси, повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетилов.

"Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed". Під атакою була транспортна та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки в Галицинівській громаді загинув водій", – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки в Галицинівській громаді також пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа.

У Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

Крім того, напередодні вдень російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району. За даними ОВА, постраждалих немає.

#миколаївщина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 5 вересня, провів розмову з представниками президента США, які знаходяться з візитом в Росії. "Во…

Читати
ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через неб…

Читати