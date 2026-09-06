На Миколаївщині внаслідок атаки РФ загинув водій, пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру – ОВА

Унаслідок атак російських військ ударними БпЛА по Миколаївській області загинув водій, пошкоджено вантажний автомобіль, два багатоквартирні будинки, вісім вантажівок та два тролейбуси, повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетилов.

"Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed". Під атакою була транспортна та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки в Галицинівській громаді загинув водій", – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки в Галицинівській громаді також пошкоджено вантажний автомобіль та виникла пожежа.

У Миколаєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, вісім вантажних автомобілів та два тролейбуси. Постраждалих немає.

Крім того, напередодні вдень російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді Миколаївського району. За даними ОВА, постраждалих немає.