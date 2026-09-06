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Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для посилення охорони правопорядку під час Рош га-Шана – поліція

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Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для посилення охорони правопорядку під час Рош га-Шана – поліція
Фото: ДСНС

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані Черкаської області для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана, повідомила поліція Черкаської області.

"До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, іноземні поліцейські залишатимуться в Умані до завершення Рош га-Шана.

Під час координаційної наради представники України та Ізраїлю узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Наразі ізраїльські та українські правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.

Зазначається, що ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою.

#поліцейські #ізраїльські #умань #рош_га_шана
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