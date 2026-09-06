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США розраховують на оголошення наступних кроків щодо припинення війни в Україні в найближчі тижні – Білий дім

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Москві обговорили подальші ініціативи щодо припинення війни в Україні, повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназваного представника Білого дому.

"Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Путіним, щоб просувати плани президента Трампа щодо миру в російсько-українській війні (...). Обидві сторони обговорили конкретні ініціативи щодо наступних кроків. Про ці кроки планується повідомити найближчими тижнями", – цитує Равид слова представника американської адміністрації.

У Білому домі зазначили, що разом з Кушнером і Віткоффом Москву відвідали співробітники Ради нацбезпеки США, Мінфіну та держдепа, "щоб обговорити пропозиції щодо припинення війни".

Співрозмовник журналіста наголосив, що в американській делегації "сподіваються на такі ж продуктивні зустрічі в неділю в Україні".

#рф #переговори #сша
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