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У Рязані горить нафтопереробний завод – ЦПД

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У Рязані горить нафтопереробний завод – ЦПД
Фото: https://t.me/akovalenko1989

У російський Рязані горить нафтопереробний завод.

Відповідну світлину оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у Телеграмі.

"Рязань, палає НПЗ", – пише він.

#нпз #рф #рязань #ураження
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