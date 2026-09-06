У Рязані горить нафтопереробний завод – ЦПД

У російський Рязані горить нафтопереробний завод.
Відповідну світлину оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у Телеграмі.
"Рязань, палає НПЗ", – пише він.
У російський Рязані горить нафтопереробний завод.
Відповідну світлину оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у Телеграмі.
"Рязань, палає НПЗ", – пише він.
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