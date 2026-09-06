ППО України збила 82 з 108 ворожих цілей, зафіксовано влучання повітряних засобів на 11 локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 82 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання повітряних засобів ворога на 11 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 6 S8000 "Бандероль", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 06 вересня (з 18:00 05 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.