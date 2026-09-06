Четверо загиблих, 8 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 14 населених пунктах Харківської області четверо людей загинули, ще 8 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв загинули 45-річний чоловік, 19-річна жінка і 11-річний хлопчик, зазнала поранень 40-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 28-річний чоловік і двоє 75-річних жінок; у с. Безруки Дергачівської громади загинула 76-річна жінка, зазнали поранень 54-річна жінка і 52-річний чоловік; у м. Дергачі зазнав поранень 21-річний чоловік, отримав гостру реакцію на стрес 40-річний чоловік; у сел. Кегичівка поранено 55-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.