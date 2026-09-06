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Ворог обстріляв Херсонщину, двоє загиблих і 20постраждалих

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Російські війська обстріляли Херсонську область, двоє загиблих і 20 постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 20 – дістали поранення, з них – 2 дитини", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Урожайне, Новорайськ, Правдине, Надіївка, Зорівка, Лиманець, Дніпровське, Чорнобаївка, Садове, Новодмитрівка, Молодіжне, Степанівка, Микільське, Придніпровське, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній, транспортній  та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, господарську споруду та газову трубу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15047

#херсонська #постраждалі #обстріли
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