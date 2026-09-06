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Події

РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

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Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією і авіабомбою", – написав він у Телеграм.

На Синельниківщині потерпали райцентр і Васильківська громада. Понівечені продуктовий склад, будівля логістичної компанії.

У Нікопольському районі під ударом був Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобіль. Постраждалого 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 57 років лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Понівечена інфраструктура. У Павлоградському районі росіяни завдали удару по Юріївській громаді. Сталася пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31855

#дніпропетровська #потерпілі #обстріли
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