РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією і авіабомбою", – написав він у Телеграм.

На Синельниківщині потерпали райцентр і Васильківська громада. Понівечені продуктовий склад, будівля логістичної компанії.

У Нікопольському районі під ударом був Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобіль. Постраждалого 76-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 57 років лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Понівечена інфраструктура. У Павлоградському районі росіяни завдали удару по Юріївській громаді. Сталася пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31855