Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 392 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1390 окупантів, три танка, 33 артсистеми, п'ять бронемашин, 1435 БПЛА, а також 392 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.26 склали особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб, танків – 12 331 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 278 (+5) од, артилерійських систем – 49 260 (+33) од, РСЗВ – 2 096 (+3) од, засоби ППО – 1 605 (+1) од, літаків – 441 (+0) од, гелікоптерів – 355 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 507 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 501 244 (+1 435) од, крилаті ракети – 5 070 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392) од, спеціальна техніка – 4 644 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BXLJafGQ8LhuJp5cscrUmPq9CPn6qofyuJBR8GxeMFVgkzumpKFWJe6fz8UYwFD4l