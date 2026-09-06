Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 25 поранених

Російські війська на ранок неділі завдали більше 800 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та 25 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще 25 – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Запасному, Григорівці, Новояковлівці, Жовтій Кручі, Білогір'ю, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Микільському, Червоному Яру, Васинівці, Червоній Криниці, Новосолошиному.

Він додав, що 673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Біленьке, Новотаврійське, Юліївку, Лежине, Новотроїцьке, Веселий Гай, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Чарівне, Білогір'я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Новоселівку, Копані та Тернувате.

Також зафіксовані два обстріли із РСЗВ по Воздвижівці та Рівному, а 186 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю, Білогір'ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю та Прилуках.

Крім того, надійшло 187 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47756