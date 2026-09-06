6 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 вересня в Україні відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, День підприємця.

Ще сьогодні Всесвітній день куликів, День боротьби з прокрастинацією.

Початок Слобожанської наступальної операції Сил оборони України (2022)

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Євдоксія і тих, що з ним; преподобного Архипа; Чудо Архістратига Михаїла.

День 1655 Російська агресія - Day 1655 Russian aggression

День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні

Ці центри створені для того, щоб громадяни могли отримати різноманітні адміністративні послуги в одному місці — від оформлення документів і довідок до реєстрації бізнесу чи нерухомості.

Адміністратори ЦНАП — це "обличчя" держави для громадян: від їхньої компетентності та ввічливості залежить, наскільки швидко та комфортно люди отримають необхідні послуги. Їх робота є невід’ємною частиною реформ у сфері державного управління та діджиталізації послуг.

День підприємця України

Починаючи з 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Рішення про святкування цієї дати було прийнято у жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Цим наказом він визнав вагомий вплив усіх форм підприємництва на розвиток національної економіки.

Всесвітній день куликів

Кулики — це група птахів, які мешкають переважно на узбережжях, болотах і вологих луках. Вони є важливими індикаторами стану екосистем, оскільки їхня чисельність і здоров'я безпосередньо залежать від якості довкілля.

День боротьби з прокрастинацією

Психологи вважають, що відкладання важливих справ до останньої хвилини є джерелом численних проблем — від низьких оцінок в школі до труднощів з кар’єрою та здоров’ям. Тому подоланню цієї звички присвячена спеціальна подія — День боротьби з прокрастинацією, який відзначається щороку 6 вересня.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Людвиґа Альбертовича Рішаві (1851–1915), українського фізіолога рослин, альголога, ліхенолога, міколога;

150 років від дня народження Джона Джеймса Маклеода (1876–1935), шотландського лікаря, фізіолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1923);

120 років від дня народження Галини Георгіївни Гізлер (1906–1983), української художниці декоративного текстилю;

120 років від дня народження Луїса Федеріка Лелуара (1906–1987), аргентинського біохіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1970);

100 років від дня народження Богдана Петровича Головина (1926–2016), українського історика, просвітянина, краєзнавця, публіциста, педагога, громадського діяча;

90 років від дня народження Анатолія Климова (1936-2017), художника-графіка, педагога;

60 років від дня народження Людмили Василівни Бруєвич (1966), української художниці.

Ще цього дня:

1770 — Розпочинається зведення Олександрівського форштадта, який згодом перетворюється на місто Олександрівськ (нині Запоріжжя);

1852 — У Манчестері відкривають першу у Великій Британії безкоштовну публічну бібліотеку;

1873 — Засновують Шотландську федерацію футболу, одну з найстаріших футбольних організацій у світі;

1891 — Прибувши до порту Квебек пароплавом "Орегон", уродженці села Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започатковують хвилю української еміграції до Канади;

1928 — Народний комісар освіти УСРР Микола Скрипник затверджує “Український правопис 1928 року” (скрипниківський або харківський правопис), який діяв до 1933 року;

1952 — У Женеві підписують Всесвітню конвенцію про авторське право;

1989 — Через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан отримує листи з повідомленням про нібито скоєні ними вбивства та пограбування замість порушень правил дорожнього руху;

2007 — Національний банк України випускає пам’ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби";

2022 — Розпочинається контрнаступ українських сил у Харківській області;

2022 — Ліз Трасс стає прем’єр-міністеркою Великої Британії.

Церковне свято

Пам’ять святого мученика Євдоксія

Євдоксій був воїном у римському війську та походив із Каппадокії (територія сучасної Туреччини). Він вирізнявся високим становищем, відвагою та повагою серед співслужбовців. Однак, коли почалися переслідування християн за імператора Діоклетіана та його співправителів, Євдоксій не приховав своєї віри.

Він відкрито заявив, що є християнином, і закликав інших воїнів не служити ідолам. Його сміливість вразила багатьох, і частина воїнів, надихнувшись прикладом, також приєдналася до сповідання Христа.

Євдоксія та його дружину Василісу, а також друзів-мучеників Зенона, Макарія та ще кількох одновірців було заарештовано. Їм погрожували стратою, якщо вони не зречуться християнства. Однак усі залишилися вірними Христу.

Євдоксій мужньо витримав тортури. Його стратили приблизно 311 року, відтявши голову мечем. Разом із ним постраждало кілька десятків воїнів-християн, серед яких найбільш відомими вшановані Зенон і Макарій.

Чудо Архістратига Михаїла

Щороку 6 вересня віряни вшановують пам’ять архістратига Михаїла. Це свято, відоме всім як Михайлове чудо, має свою історію.

У християнина Архипа була німа донька, яка почала говорити після того, як випила святої джерельної води. На знак подяки Архип збудував поруч із джерелом храм, який почали відвідувати сотні людей. Але язичники намагались затопити побудову, показуючи своє невдоволення. Для цього вони з’єднали дві ріки, що текли поруч, в одну. Для порятунку храму Архип молився святому архангелу Михаїлу, який завдав удару по язичниках. Своїм мечем він зробив ущелину в горі, завдяки чому вода відступила. З того часу це святе місце отримало назву Хони (ущелини).

Вважається, якщо цілий день робити гарні справи та безкорисно допомагати один одному, то Михаїл виконає бажання. Якщо люди посварилися, то в цей день вони обов’язково повинні помиритися. Також не можна працювати та виконувати домашню роботу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло.

З прикмет цього дня:

Тихий, безвітряний день — до спокійної осені; Сонце яскраво світить — чекайте на теплу осінь; Йде дощ — осінь буде мокра і затяжна; Листя почало активно жовтіти — осінь прийде рано і буде холодною; Ясний і зоряний вечір — до сухої осені.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчими днями в Україні буде дещо прохолодніше, в неділю скрізь дощі