Через удар РФ призупинив роботу пункт пропуску на кордоні з Румунією

В Одеській області російські окупаційні війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району, внаслідок чого пункт пропуску поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу.

Як повідомляє Ізмаїльська РДА в Телеграм, подробиць про наслідки російського удару в РДА не повідомляють. Проте зазначають, що "у зв'язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу".

Про відновлення роботи пункту пропуску обіцяють повідомити додатково.

Джерело: https://t.me/IzmailRDA/49303