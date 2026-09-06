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Події

Через удар РФ призупинив роботу пункт пропуску на кордоні з Румунією

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В Одеській області російські окупаційні війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району, внаслідок чого пункт пропуску поромного сполучення "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу.

Як повідомляє Ізмаїльська РДА в Телеграм, подробиць про наслідки російського удару в РДА не повідомляють. Проте зазначають, що "у зв'язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу".

Про відновлення роботи пункту пропуску обіцяють повідомити додатково.

Джерело: https://t.me/IzmailRDA/49303

#ізмаїл #кордон #закриття
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