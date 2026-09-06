Унаслідок удару БпЛА РФ знищено склад та продукцію компанії Unilever

Внаслідок удару російського безпілотника 2 вересня було знищено складські приміщення логістичного партнера Unilever та продукцію брендів компанії, повідомили в Unilever.

"На жаль, 2 вересня ворожим дроном було уражено складські приміщення нашого логістичного партнера. Внаслідок чого склад та продукцію брендів Unilever було знищено", – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

За інформацією Unilever, ніхто зі співробітників складу не постраждав.

Компанія продовжує свою діяльність та працює над відновленням постачання продукції.

Джерело: https://www.facebook.com/100057601742644/posts/1561103355819708/?rdid=sOxtw5YmGgZ50OoM