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Події

Унаслідок удару БпЛА РФ знищено склад та продукцію компанії Unilever

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Внаслідок удару російського безпілотника 2 вересня було знищено складські приміщення логістичного партнера Unilever та продукцію брендів компанії, повідомили в Unilever.

"На жаль, 2 вересня ворожим дроном було уражено складські приміщення нашого логістичного партнера. Внаслідок чого склад та продукцію брендів Unilever було знищено", – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

За інформацією Unilever, ніхто зі співробітників складу не постраждав.

Компанія продовжує свою діяльність та працює над відновленням постачання продукції.

Джерело: https://www.facebook.com/100057601742644/posts/1561103355819708/?rdid=sOxtw5YmGgZ50OoM

#удар #unilever #бпла
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