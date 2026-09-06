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На фронті відбулось 209 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

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Російські війська від початку доби 209 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 209 бойових зіткнень. Агресор здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5403 дрони-камікадзе та здійснив 1702 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби противник завдав одного авіаудару із застосуванням трьох КАБ, проводив п'ять штурмових дій, здійснив 18 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один з яких із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник дев'ять разів атакував позиції українських підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє. Дві штурмові дії іще тривають.

На куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки. Одна атака іще продовжується.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка та Лиман. Триває бій.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Озерне.

На краматорському напрямку російські загарбники штурмували в бік Юрківки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки та Новоселівки. Одна атака триває.

38 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне та Новопавлівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 8 – поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, два спеціальні засоби та 23 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири гармати, дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 331 безпілотний літальний апарат різних типів", – зазначили в штабі.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Верхня Терса та Гірке.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили спробу противника просунутися вперед у районі Павліки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DSHn3MBFvDgtSGgyarW3YaXjy16TJhGsGbWzx6Xfms6ktNczdzrcKJTS1Cd1wVBFl

#фронт #генштаб #ситуація
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