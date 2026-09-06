У Запоріжжі внаслідок ударів РФ по житлових будинках постраждали шестеро людей – ОВА

У Запоріжжі внаслідок російських ударів по житлових будинках постраждали шестеро людей, виникли пожежі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог завдав ударів по житлових будинках у Запоріжжі. Виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих", – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, російські війська також атакували адміністративну будівлю в одному з районів Запоріжжя.

Крім того, ворожий безпілотник ударив по нежитловому приміщенню, де наразі фіксується задимлення. Інформація про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходила.

Згодом Федоров скоригував дані щодо постраждалих у Запоріжжі.

"До шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок нальоту ворожих безпілотників на Запоріжжя", – пише він.

За словами глави ОВА, червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин. На різних локаціях постраждали шість людей.

Усім надається необхідна медична допомога, зазначив він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47733

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