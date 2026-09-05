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Єврокомісар Кубілюс: Путін повернув війну до Росії після удару БпЛА по будівлі СБУ в Києві

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Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у суботу прокоментував влучання російського безпілотника в будівлю СБУ в Києві, заявивши, що російський правитель Володимир Путін повернув війну до Росії.

"Путін повернув війну до Росії: він загострює ситуацію, а потім українці відповідають дзеркальними заходами. Ось так Путін знищив більшість нафтопереробних заводів у Росії, втратив міжнародні рейси, а тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі". В результаті атаки ворога постраждали щонайменше 15 осіб, а також пошкоджено пам'ятку архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська".

Пізніше Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари та заявив, що Україна вже визначилася з географією відповіді на російські атаки. "Час буде обрано так, щоб був результат", – сказав він.

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що будівля Служби безпеки України у суботу була атакована російським реактивним дроном "Герань-4", який летів з окупованих районів Донецької області та був відстежений, і таким чином спростував поширювану в мережі недостовірну інформацію, що атака була інсценована невеликим безпілотником.

Джерело: https://x.com/KubiliusA/status/2096276633455939636

#рф #удар #сбу #кубілюс
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