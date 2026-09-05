Хмара і Рютте обговорили підготовку до "Рамштайну", у фокусі – ППО і фінансування Сил оборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), зокрема посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування Сил оборони та продовження підтримки України через PURL.

"Міністр оборони Євгеній Хмара провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте перед засіданням UDCG", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Ключовими пріоритетами, як зазначається, були протиповітряна оборона, додаткове фінансування Сил оборони України та продовження підтримки через PURL.

"Україна розраховує на єдність та швидкі рішення від своїх партнерів для захисту життів та зміцнення фронту", – наголосили в Міноборони.

Джерело: https://x.com/DefenceU/status/2096289361423745233