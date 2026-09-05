У Чугуєві троє загиблих і четверо постраждалих

Станом на 22:00 відомо про 3 загиблих і 4 постраждалих внаслідок влучання російського БпЛА у приватний будинок в Чугуєві, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загинула майже уся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Серед постраждалих жінка, яку з важкими травами ушпиталили. Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про 3 загиблих і одну поранену.

Джерело: https://t.me/synegubov/25483