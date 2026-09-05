У Херсоні внаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці постраждала родина з двома дітьми – ОВА

У Херсоні внаслідок удару російського дрона по балкону квартири в багатоповерхівці постраждала родина з двома дітьми, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Родина з двома дітьми постраждала через удар російського дрона по багатоповерхівці у Дніпровському районі Херсона", – написав він у телеграмі.

За його словами, близько 21:00 дрон влучив у балкон квартири, де перебували 12-річний хлопчик, 11-річна дівчинка, їхні 36-річна мати та 39-річний батько.

У дітей діагностували вибухові травми та уламкові поранення кінцівок. Жінка дістала вибухову травму, забій голови та уламкове поранення плеча. У чоловіка – вибухова травма та поранення обличчя.

Бригада швидкої допомоги доставила дітей та матір до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Чоловікові медики надали допомогу на місці.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15042