Обстріл аеропортів Києва показав справжнє ставлення Росії до переговорів - Порошенко

Удари Росії по київських аеропортах напередодні візиту американських переговорників є демонстративним сигналом про небажання припиняти війну, заявив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко у Вільнюсі під час з’їзду партії "Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи", повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Ми мали інформацію, що пан Кушнер і пан Віткофф мали вперше за п’ять років прибути американським літаком до аеропорту "Бориспіль". І саме цієї ночі росія завдала ударів по "Борисполю" та "Жулянах". Таким чином вони передали сигнал, що не хочуть бачити Кушнера та Віткоффа в Києві. Це була демонстративна відмова від пропозиції президента Трампа щодо триденного припинення вогню перед початком перемовин. Це надзвичайно показовий жест: Путін хоче війни. Це сигнал номер один", - наголосив Порошенко.

Російський лідер розуміє лише "мову сили", тому Україні потрібні далекобійні ракети, сучасна протиповітряна оборона та єдність із союзниками, сказав політик.

"Для того, щоб говорити з ним зрозуміло, нам потрібні міцніші Збройні Сили України та унікальна єдність – між Україною, Литвою, Європою та НАТО", – зазначив він.

Порошенко також звернув увагу на нову тактику Росії – багатогодинні повітряні тривоги, які паралізують життя у містах. Він повідомив, що Україна готує нові рішення, зокрема багаторівневу систему оповіщення та сучасні технології протидії дронам.

"11-12 вересня у Брюсселі Андрюс Кубілюс збирає конференцію щодо "армії дронів". Ми презентуємо новітній тип реактивного перехоплювача проти російських безпілотників. Ми сильніші, правда за нами – і ми переможемо", – підсумував лідер "Європейської солідарності".