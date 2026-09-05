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Події

У Чугуєві вже троє постраждалих

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(Оновлено, додано інформацію щодо віку загиблих)

Харків. 5 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Станом на 21:08 кількість постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по центру Чугуєва зросла до трьох.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік", – написав Синєгубов.

Раніше він повідомляв про двох загиблих, одна з яких дитина, і поранену жінку.

Джерело: https://t.me/synegubov/25478

https://t.me/synegubov/25479

#постраждалі #обстріл #харківська
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