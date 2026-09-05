Драпатий визначив пріоритети новому командувачу Сухопутних військ: люди, підготовка, лідерство та технології

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий визначив новому командувачу Сухопутних військ бригадному генералу Святославу Заїцю та колективу основні завдання, серед яких підготовка військовослужбовців, розвиток лідерства, впровадження технологій та використання бойового досвіду.

"Усі ці зміни мають один практичний критерій – що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою", – написав Драпатий у Facebook.

За його словами, військовослужбовець має бути належно підготовлений, забезпечений і захищений від невиправданого ризику, а підготовка повинна відповідати умовам, з якими він зіштовхнеться на позиції.

Окремим завданням Драпатий назвав формування наступного покоління офіцерів та сержантів. Просування по службі, за його словами, має відбуватися за компетентністю, результатами служби та лідерськими якостями.

Також він наголосив на необхідності впровадження безпілотних, цифрових та інших нових спроможностей, якщо вони дають реальну бойову перевагу та допомагають зберігати життя військовослужбовців.

Драпатий подякував (колишньому командувачу – ІФ-У) Геннадію Шаповалову за роботу та побажав новому командувачу Сухопутних військ "зробити на цій посаді більше, ніж вдалося нам обом".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1452853617010119&id=100068564836091&mibextid=wwXIfr&rdid=SrwkItqTEA7kWTu3