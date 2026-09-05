Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Драпатий визначив пріоритети новому командувачу Сухопутних військ: люди, підготовка, лідерство та технології

1 хв читати
Додати як джерело

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий визначив новому командувачу Сухопутних військ бригадному генералу Святославу Заїцю та колективу основні завдання, серед яких підготовка військовослужбовців, розвиток лідерства, впровадження технологій та використання бойового досвіду.

"Усі ці зміни мають один практичний критерій – що вони змінюють для людини у війську і для підрозділу в бою", – написав Драпатий у Facebook.

За його словами, військовослужбовець має бути належно підготовлений, забезпечений і захищений від невиправданого ризику, а підготовка повинна відповідати умовам, з якими він зіштовхнеться на позиції.

Окремим завданням Драпатий назвав формування наступного покоління офіцерів та сержантів. Просування по службі, за його словами, має відбуватися за компетентністю, результатами служби та лідерськими якостями.

Також він наголосив на необхідності впровадження безпілотних, цифрових та інших нових спроможностей, якщо вони дають реальну бойову перевагу та допомагають зберігати життя військовослужбовців.

Драпатий подякував (колишньому командувачу – ІФ-У) Геннадію Шаповалову за роботу та побажав новому командувачу Сухопутних військ "зробити на цій посаді більше, ніж вдалося нам обом".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1452853617010119&id=100068564836091&mibextid=wwXIfr&rdid=SrwkItqTEA7kWTu3

#війська #драпатий #сухопутні #пріорітети
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 5 вересня, провів розмову з представниками президента США, які знаходяться з візитом в Росії. "Во…

Читати
ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через неб…

Читати