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Путін заявив, що з опівночі РФ не завдавала ударів по Києву, однак про більш широке перемир'я сторони не домовлялися

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Володимир Путін на зустрічі зі спеціальними посланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером заявив, що прохання про припинення вогню надійшло від України через офіційні канали – через спецслужби та МЗС, і з нуля годин сьогоднішньої доби ці удари по Києву не завдавалися, повідомляють російські ЗМІ.

"До нас це прохання надійшло офіційними каналами – і через канали спецслужб, і через канали Міністерства закордонних справ – припинити удари по Києву. Я віддав відповідну команду, і з нуля годин сьогоднішньої доби ці удари по Києву не завдавалися", – сказав Путін.

За його словами, РФ дотримується оголошеної триденної паузи в ударах по українській столиці.

"Хочу зазначити, що й українська сторона значно, на порядок, зменшила удари по території Російської Федерації, зокрема й по Москві", – сказав Путін.

Разом з тим він заявив, що російська сторона не домовлялася з Україною про ширше перемир'я.

"Українська влада опублікувала свій заклик до більш широкого перемир'я на три дні, але про це ми з ними ніколи не домовлялися. Але ми зробимо все, що від нас залежить, для того щоб забезпечити безпеку переговорного процесу та посередників у вашій особі й, можливо, в особі осіб, які вас супроводжують", – наголосив Путін.

Водночас у ніч на 5 вересня Росія завдала ударів по Україні, зокрема по Києву та Борисполю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголосив на зацікавленості української сторони у припиненні війни, коментуючи нічні обстріли з боку російських окупантів, але зазначив необхідність притягнення ворога до відповідальності.

#припинення #вогонь #рф
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