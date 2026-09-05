У Чугуєві вже двоє загиблих – Синєгубов

За оновленими даними, внаслідок удару по Чугуєву загинули двоє людей, одна з яких дитина, також постраждала 40-річна жінка.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду і гараж. Спалахнула пожежа.

Раніше начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок удару російського безпілотника по центру міста загинула дитина, жінка важко поранена.

Джерело: https://t.me/synegubov/25477