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Події

У Чугуєві вже двоє загиблих – Синєгубов

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За оновленими даними, внаслідок удару по Чугуєву загинули двоє людей, одна з яких дитина, також постраждала 40-річна жінка.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду і гараж. Спалахнула пожежа.

Раніше начальник Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок удару російського безпілотника по центру міста загинула дитина, жінка важко поранена.

Джерело: https://t.me/synegubov/25477

#жертви #обстріл #харківська
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