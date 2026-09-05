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Події

Путін розпочав зустріч із представниками США Віткоффом і Кушнером – ЗМІ

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Володимир Путін розпочав зустріч у Кремлі зі спеціальними посланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зазначивши, що ситуація, яка буде обговорюватися, є непростою, повідомляють росЗМІ.

"Шановні колеги, щиро вітаю вас у Москві. Ситуація, звичайно, непроста, і сьогодні нам доведеться її розбирати", – сказав він на початку зустрічі.

"Перш ніж ми почнемо це робити, я хочу попросити вас передати найкращі побажання та слова подяки президенту Сполучених Штатів пану Трампу", – додав Путін.

#сша #переговори #рф
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