Путін розпочав зустріч із представниками США Віткоффом і Кушнером – ЗМІ

Володимир Путін розпочав зустріч у Кремлі зі спеціальними посланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зазначивши, що ситуація, яка буде обговорюватися, є непростою, повідомляють росЗМІ.

"Шановні колеги, щиро вітаю вас у Москві. Ситуація, звичайно, непроста, і сьогодні нам доведеться її розбирати", – сказав він на початку зустрічі.

"Перш ніж ми почнемо це робити, я хочу попросити вас передати найкращі побажання та слова подяки президенту Сполучених Штатів пану Трампу", – додав Путін.