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Корецький: Уряд дозволив продовжувати до 180 днів строки розрахунків за експортними контрактами для аграріїв

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Уряд змінив правила граничних строків розрахунків за експортними контрактами для окремих видів аграрної продукції, дозволивши продовжувати встановлені строки максимум на 180 днів через ускладнення логістики внаслідок російських атак у Чорноморському регіоні, повідомляє сайт урядового порталу.

"Міністерство економіки та довкілля України зможе продовжувати встановлені строки за зверненням експортера – максимум на 180 днів", – цитуються слова прем'єр-міністра Сергія Корецького в суботу ввечері.

Йдеться про експорт пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи.

За словами прем'єра, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили українських експортерів переорієнтовувати маршрути, що ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції.

"Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної", – пояснив Корецький.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pidtrymav-ahrariiv-v-umovakh-uskladnenoi-lohistyky-cherez-rosiiskyi-teror-u-chornomorskomu-rehioni

#аграрії #підтримка #уряд
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