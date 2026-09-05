Сибіга: Благодійний збір "Союзники зі сталі" завершився зі $825,8 тис. внесків на наземні дрони для ЗСУ

Благодійний збір коштів "Союзники зі сталі", запущений UNITED24 спільно з Міністерством закордонних справ України, завершився зі $825 802 внесків на закупівлю безпілотних наземних транспортних засобів для українських захисників, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Разом ми зібрали 825 802 долари", – написав Сибіга в соцмережі X.

До збору коштів, зазначив він, долучилися українські дипломатичні місії по всьому світу разом із місцевими громадами та партнерами з понад 75 країн. Найбільші внески надійшли зі США, Австралії, Туреччини, Японії та Чехії.

За словами Сибіги, завдяки зібраним коштам українські захисники отримають 11 типів безпілотних наземних транспортних засобів: TARGAN 200, "Воля-Е", ТерМІТ 2.0, ARDAL, RATEL H, ZMIY, BRO-1409, THOR-1000, THOR-800, TESLA та MAUL.

Міністр пояснив, що вони використовуватимуться для доставки припасів і боєприпасів, евакуації поранених, розвідки, розмінування, а також виконання бойових та інженерних завдань.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2096266539770982902