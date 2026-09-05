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Події

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, шестеро поранені – ОВА

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Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, шестеро поранені – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти понад 10 разів атакували 6 районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, шестеро дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, під ударами були Дніпро і Підгородненська громада. Понівечені СТО, супермаркет, підприємство, багатоквартирні будинки, автівки. Загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранень.

"Чоловіки 33 та 40 років в лікарні у важкому стані. Стан ще трьох чоловіків медики оцінюють як середньої тяжкості", – розповів Ганжа.

У Павлограді зайнялися вантажівки. Пожежа сталася й у Юріївській громаді.

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені магазин, багатоквартирний та приватні будинки. Поранень дістав чоловік.

На Синельниківщині росіяни завдали удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Сталися пожежі.

Зайнялося й у Піщанській громаді Самарівського району та у Грушівській, що на Криворіжжі.

#дніпропетровщина #наслідки #обстріли
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