Росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали семеро людей

Російські окупанти в суботу, 5 вересня, завдали ударів по Запоріжжю із застосуванням БПЛА, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати безпілотниками мирних мешканців Запоріжжя. Щонайменше чотири людини дістали поранення внаслідок атаки БпЛА в одному із житлових районів міста. Всім надається медична допомога", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив про зростання кількості постраждалих.

"Вже сім поранених через ворожу атаку по Запоріжжю, – кількість постраждалих зростає. Всі перебувають під наглядом медиків", – розповів Федоров.