Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали семеро людей

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти в суботу, 5 вересня, завдали ударів по Запоріжжю із застосуванням БПЛА, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

"Ворог продовжує тероризувати безпілотниками мирних мешканців Запоріжжя. Щонайменше чотири людини дістали поранення внаслідок атаки БпЛА в одному із житлових районів міста. Всім надається медична допомога", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив про зростання кількості постраждалих.

"Вже сім поранених через ворожу атаку по Запоріжжю, – кількість постраждалих зростає. Всі перебувають під наглядом медиків", – розповів Федоров.

#запоріжжя #удар #постраждалі #бпла_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 5 вересня, провів розмову з представниками президента США, які знаходяться з візитом в Росії. "Во…

Читати
ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через неб…

Читати