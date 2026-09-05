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В Офісі генпрокурора спростували інформацію про перебування Кравченка в лікарні

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В Офісі генпрокурора спростували інформацію про перебування Кравченка в лікарні

В Офісі генерального прокурора спростували поширене в ЗМІ повідомлення про те, що генпрокурор Руслан Кравченко перебуває в лікарні.

"Зараз у мережі з посиланням на нібито поінформовані джерела шириться інформація про зникнення генерального прокурора або його перебування в клініці. Це не відповідає дійсності. Від самого ранку він перебуває на робочому місці", – повідомила прессекретар генпрокурора Наталія Баюрко в коментарі журналістам.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

#місцезнаходження #спростування #генпрокурор #лікарня #кравченко_руслан #карфаген
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