Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

2 хв читати
Додати як джерело
Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 5 вересня, провів розмову з представниками президента США, які знаходяться з візитом в Росії.

"Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Президент додав, що на дипломатичному треку дії української сторони мають бути "на сто відсотків сильними та ефективними".

"План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови", – резюмував він.

Раніше в соцмережах поширилася інформація про те, що Володимир Путін віддав наказ про припинення ударів по Києву з опівночі 6 вересня строком на три доби. Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер планують відвідати Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. Трамп заявив, що Кушнер і Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни. У той же час, за даними дипломатичних джерел, в РФ перспективи досягнення домовленостей щодо припинення війни РФ проти України під час візиту спецпосланців Трампа до Москви оцінюють вкрай песимістично, оскільки російське керівництво готове припиняти війну лише на умовах РФ.

Раніше ЗМІ та блогери з посиланням на співрозмовників у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі. Агентство "Інтерфакс-Україна" не мало офіційного підтвердження щодо отримання підрозділами Сил оборони такого наказу. Після продовження обстрілів з боку РФ 5 вересня у Збройних силах України виступили з заявою, що вони продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через небезпеку для життя і здоров’я військовослужбовців.

#візит #росія #зеленський #сша #удари #призупинення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через неб…

Читати
Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві навпроти Софійського собору, є постраждалі, …

Читати