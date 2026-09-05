ДПС готова сприяти НАБУ і САП у розслідуванні щодо можливої причетності працівника до злочинної організації - заява щодо "Карфаген"

Державна податкова служба (ДПС) заявила про готовність надати антикорупційним органам усю необхідну інформацію в межах розслідування щодо можливої причетності працівника відомства до неправомірних дій у справі про покривання шахрайських кол-центрів.

"Державна податкова служба готова максимально сприяти антикорупційним органам у розслідуванні щодо можливої причетності працівника відомства до неправомірних дій. Правоохоронцям в межах закону буде надана вся необхідна інформація. ДПС принципова до будь-яких проявів протиправної діяльності, незалежно від посад працівників", - йдеться в заяві ДПС.

У податковій також наголосили, що всі факти мають бути встановлені об’єктивно та неупереджено, оскільки публічні згадки чи підозра не є доказом вини, яку може встановити лише суд.

Заява відомства з'явилася після оприлюднення антикорупційними органами матеріалів спецоперації "Карфаген" щодо викриття злочинної організації на чолі з керівником одного з підрозділів Офісу генпрокурора, у прослуховуваннях якої згадувався вплив на Державну податкову службу (ДПС).

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.