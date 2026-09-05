На Закарпатті викрили двох військових за спробу незаконно переправити чоловіка через кордон

На Закарпатті правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, 54-річний молодший сержант та його колега – старший солдат вирішили заробити на незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон. Вони вступили у змову з невстановленою особою та 4 вересня 2025 року на автомобілі військової частини вирушили на Вінниччину, де забрали "клієнта" і повезли його на Закарпаття", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлено, що дорогою військові не лише супроводжували чоловіка, а й пояснювали, як незаконно перетнути кордон та пройти блокпости. Зокрема, радили одягнути військову форму, щоб не привертати уваги.

"Однак довести задум до кінця не вдалося. Близько 20:00 автомобіль зупинили на контрольному посту "Торунь". Прикордонники виявили військових та їхнього пасажира", – повідомляють прокурори.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону обом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи.