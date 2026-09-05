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На Закарпатті викрили двох військових за спробу незаконно переправити чоловіка через кордон

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На Закарпатті викрили двох військових за спробу незаконно переправити чоловіка через кордон
Фото: https://t.me/SpecprokuraturaZahidRegion

На Закарпатті правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, 54-річний молодший сержант та його колега – старший солдат вирішили заробити на незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон. Вони вступили у змову з невстановленою особою та 4 вересня 2025 року на автомобілі військової частини вирушили на Вінниччину, де забрали "клієнта" і повезли його на Закарпаття", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлено, що дорогою військові не лише супроводжували чоловіка, а й пояснювали, як незаконно перетнути кордон та пройти блокпости. Зокрема, радили одягнути військову форму, щоб не привертати уваги.

"Однак довести задум до кінця не вдалося. Близько 20:00 автомобіль зупинили на контрольному посту "Торунь". Прикордонники виявили військових та їхнього пасажира", – повідомляють прокурори.

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону обом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи.

#військові #кордон #переправка
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