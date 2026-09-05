УЧХ понад дев'ять годин допомагав ліквідувати наслідки ворожої атаки на ТЦ у Миколаєві

Український Червоний Хрест (УЧХ) майже десять годин працював над ліквідацією наслідків російських повітряних атак на торговий центр (ТЦ) у Миколаєві.

"Майже 10 годин команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області працювала на місцях ліквідації наслідків ударів по об'єкту інфраструктури у Миколаєві спільно з іншими рятувальними службами міста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери провели обхід території, надали першу допомогу постраждалому, забезпечили питною водою рятувальників і чергували на місці для оперативного надання необхідної підтримки.

За інформацією ДСНС України, 4 вересня та в ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували торгівельний центр у Миколаєві. Внаслідок влучань пошкоджені торгівельні зали та виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

Через постійну загрозу повторних ударів волонтерам і рятувальниками доводилося діяти з особливою обережністю відходити на безпечну відстань, а потім повертатися до ліквідації наслідків атак.

В компанії "Епіцентр" повідомили, що у Миколаєві низкою російських ударів було знищено їх гіпермаркет. "Майже добу ми боролися за наш торговельний центр у Миколаєві. 10 наших хлопців, працівників компанії, власними руками загасили чотири пожежі підряд. Підіймалися на дах. Заходили всередину охопленої вогнем будівлі. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку. Ховалися від "шахедів" – і знову поверталися до вогню. Вони майже врятували торговельний центр. Майже. Але росіяни були націлені його знищити. Шість влучань. Протягом однієї доби. В один торговельний центр", – повідомили в компанії у Facebook.