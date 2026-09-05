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Події

Окупанти обстріляли Херсон, загинули двоє людей

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

(додана інформація від облпрокуратури)

Двоє жителів Херсону загинули в суботу внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Чоловік і жінка, особи яких наразі встановлюють, потрапили під ворожий обстріл у Дніпровському районі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Шанько в Телеграм.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура підтвердила цю інформацію та повідомила також про чотирьох поранених внаслідок російського артилерійського обстрілу Херсона. "5 вересня 2026 року у період з 09:13 до 10:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Дніпровського району Херсона. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб – чоловік та жінка. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", – повідомляє облпрокуратура в Телеграм.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі та процесуальні дії для документування чергового воєнного злочину, встановлення всіх обставин події та потерпілих. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

#херсон #жертви #обстріл
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