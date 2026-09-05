Найближчими днями в Україні буде дещо прохолодніше, в неділю скрізь дощі

Помірні дощі очікуються в Україні в неділю, 6 вересня, вночі в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних областях місцями грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується північно-західний, 7-12 м/с, по всій Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 14-19°; на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 22-27°.

В Києві 6 вересня вночі без опадів, вдень помірні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 6 вересня вдень була зафіксована на позначці 31,0° в 2008р., найнижча вночі 5,1° вище нуля в 1998р.

В понеділок, 7 вересня, в більшості областей Україні без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, в Карпатах 3-8° тепла, вдень 17-22°; у південних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°.

В Києві 7 вересня без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.