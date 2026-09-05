Корецький повідомив про руйнування та пошкодження у 9 областях після обстрілу РФ

Руйнування та пошкодження після російських обстрілів в ніч на суботу зафіксовані у дев'яти областях України – Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській, Полтавській, Київській та Миколаївській, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Усю ніч росіяни били по цивільних об'єктах – житлових будинках, підприємствах, енергетичній, складській та транспортній інфраструктурі… У Кам'янському внаслідок удару по цивільному підприємству загинуло щонайменше 5 людей, ще 5 постраждали. Ліквідація наслідків атаки триває. Екстрені служби працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – написав Корецький в Телеграм.

Він наголосив, що РФ свідомо б'є по цивільних об'єктах, підприємствах і бізнесу. "Мета таких ударів – не лише тероризувати людей, а й зупинити роботу підприємств, порушити логістику та створити додатковий тиск на українську економіку", – зазначив Корецький.