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Удар РФ знищив СЕС Dovgiy Family Office в Києві – керуюча партнерка

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Удар РФ по Києву в четвер, 3 вересня, знищив сонячну електростанцію Dovgiy Family Office, повідомила керуюча партнерка компанії Оксана Гуляєва.

"Унаслідок чергового російського обстрілу Києва згорів один із наших проєктів – сонячна електростанція. Знищено логістичний центр наших партнерів. Найважливіше – всі живі", – написала Гуляєва у Facebook.

При цьому вона зазначила, що Dovgiy Family Office свідомо продовжує інвестувати в Україні, попри ризики.

Згідно з інформацією на сайті, Dovgiy Family Office, українська інвестиційна компанія, яка займається, зокрема, управлінням нерухомістю, ревіталізацією культурних пам'яток, реалізує освітні та благодійні проєкти. Її фундатором є Станіслав Довгий, батько екс-секретаря Київської міської ради (2006-2011 рр) Олеся Довгого, який є партнером у компанії.

#руйнування #обстріл #енергетика #довгий
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