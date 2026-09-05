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Українська пропозиція припинення вогню була доведена керівництву РФ, але відповіді не було, – Буданов

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Українська пропозиція припинення вогню була доведена керівництву РФ, але відповіді не було, – Буданов
Фото: https://president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна надіслала пропозицію про припинення вогню російській стороні і її довели очільнику РФ Володимиру Путіну, але ніякої реакції з боку РФ надалі не було.

У коментарі "Суспільному" він наголосив, що пропозиція стосувалася не лише ударів по Україні, а й бойових дій на фронті.

"Дрони летять – ви все бачили", – зазначив Буданов.

Він також підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України відбудеться 6 вересня і припустив, що росіяни можуть через це не атакувати Київ. Буданов також заявив, що Віткофф та Кушнер "вже за кілька годин" прибудуть до РФ.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер планують відвідати Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. Трамп заявив, що Кушнер і Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни. У той же час, за даними дипломатичних джерел, в РФ перспективи досягнення домовленостей щодо припинення війни РФ проти України під час візиту спецпосланців Трампа до Москви оцінюють вкрай песимістично, оскільки російське керівництво готове припиняти війну лише на умовах РФ.

Раніше ЗМІ та блогери з посиланням на співрозмовників у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі. Агентство "Інтерфакс-Україна" не мало офіційного підтвердження щодо отримання підрозділами Сил оборони такого наказу. Після продовження обстрілів з боку РФ 5 вересня у Збройних силах України виступили з заявою, що вони продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців.

#війна #режимтиші #рф
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