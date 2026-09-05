В Сумах відкрили підземну школу, зведену коштом ЄС, Литви та Ірландії

Нову підземну школу відкрили в прифронтових Сумах 4 вересня, проєкт реалізовано в межах програми "Нові підземні укриття для українських шкіл", повідомили у пресслужбі Литовського центру міжнародного партнерства, який реалізує проєкт.

Проєкт ініційований та профінансований Європейським Союзом і Литвою за співфінансування уряду Ірландії.

"Кожна дитина в Україні має право навчатися в безпеці, і відкриття цієї підземної школи в Сумах є переконливим свідченням того, чого може досягти солідарність. У регіоні, що зазнає невпинних російських атак, цей новий об'єкт означає, що сотні дітей можуть повернутися до шкільних лав, навчатися разом і продовжувати будувати своє майбутнє. Це не лише інвестиція в стійку освітню інфраструктуру – це інвестиція в українських дітей, громади та майбутнє усієї країни", – зазначила на відкритті посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Приміщення побудоване як укриття подвійного призначення із терміном експлуатації 100 років, воно функціонує як повністю обладнана підземна школа. Приміщення має 12 повністю обладнаних кабінетів і розраховане на 500 осіб, тому працюватиме у кілька змін, щоб забезпечити кожному учню можливість відвідувати уроки, позашкільні заняття та спортивні секції. Таким чином, після чотирьох років виключно дистанційного навчання через відсутність укриття 700 учнів нарешті зможуть повернутися до безпечного очного навчання в підземних класах.

Бюджет проєкту становить EUR2,4 млн. Простір площею понад 1350 кв. м звели менш ніж за рік.

"Ми обирали ті заклади, які не могли працювати в офлайн-режимі через відсутність укриттів – це було головним критерієм відбору. Якісна очна освіта для молоді України є запорукою успіху цієї країни – саме ці люди будуть відбудовувати Україну у майбутньому, а нашої підтримки вони потребують вже сьогодні. Відновлення безпечного доступу до освіти також дає сім'ям підставу залишатися у своїх громадах і підтримувати місцеву економіку", – розповів Артурас Жарновскіс, координатор програм відновлення та миру в Україні, Литовський центр міжнародного партнерства.

Підземна школа має сучасні технологічні кабінети, IT-класи та спортивні зони, оснащені потужною системою вентиляції з клімат-контролем і протипожежною безпекою. Резервний генератор із подвійним захистом забезпечує безперебійну роботу об'єкта навіть під час атак.

Програма "Нові підземні укриття для українських шкіл" має на меті створення безпечних і сучасних просторів подвійного призначення у прифронтових та постраждалих регіонах. Для реалізації програми обрали школи у шести областях України з пріоритетом для закладів, які не можуть працювати в очному форматі через відсутність укриттів. Перше укриття побудували в Одеській області, наступною стала Сумська, а завершення об'єкта в Запорізькій області заплановано на 2026 рік. На черзі – Миколаївська, Чернігівська та Харківська області.

Проєкт ініційований та профінансований Європейським Союзом і Литвою за підтримки Республіки Ірландія.