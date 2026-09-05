Чиновник Офісу генпрокурора організував прикриття роботи кол-центрів та залучив правоохоронців – НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило деталі викриття злочинної організації з прикриття роботи шахрайських кол-центрів на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, про яке проінформувало напередодні, та уточнило, що протиправну діяльність організував сам чиновник, так ще й залучив до неї інших працівників прокуратури.

"НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб", – повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в суботу.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації, повідомили в Бюро.

Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняли шахрайські дії проти громадян України та іноземців.

"Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності", – йдеться в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації", – повідомили в НАБУ.

Днем раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про проведення спільної з НАБУ спецоперації з викриття злочинної організації, причетної до покривання роботи шахрайських кол-центрів. "НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна", – йшлося в повідомленні без уточнень деталей спецоперації та особи посадовця.

В Офісі генерального прокурора заявили про намір сприяти антикорупційним органам в розслідуванні справи, можлива причетність до якої одного з працівників відомства була щойно виявлена, та анонсували відсторонення його від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. У відомстві повідомили, що за останні 12 місяців припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць, проведено понад 1050 обшуків, а українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.