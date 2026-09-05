Зеленський про обстріли українських аеропортів: російсько-іранські "шахеди" - це відповідь на американську дипломатію

Президент України Володимир Зеленський наголосив на зацікавленості української сторони в припиненні війни, коментуючи нічні обстріли з боку російських окупантів, але наголосив на необхідності притягнення ворога до відповідальності.

"Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям", – написав Зеленський в Телеграм у суботу.

Він також повідомив, що вночі ворог завдав демонстративних та цілеспрямованих ударів по українських аеропортах у Києві та в Борисполі.

"Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", – сказав президент.

Він пообіцяв прийняти це до уваги при плануванні ударів по РФ. "Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, представники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер планують відвідати Київ в неділю, 6 вересня, після чергової поїздки до Москви. "Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – повідомив Зеленський в п'ятницю.

Трамп заявив, що Кушнер і Віткофф везуть із собою пропозицію щодо припинення війни. У той же час, за даними дипломатичних джерел, в РФ перспективи досягнення домовленостей щодо припинення війни РФ проти України під час візиту спецпосланців Трампа до Москви оцінюють вкрай песимістично, оскільки російське керівництво готове припиняти війну лише на умовах РФ.