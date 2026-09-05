Україна в ООН утрималася від підтримки карти світу "Рівна Земля" через зображення окупованих територій

Україна вимушена була утриматися від підтримки запропонованої Того резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо нової карти світу, на якій на відміну від звичної проєкції Меркатора XVI століття відображено справжні розміри країн у порівнянні одна з одною, через зображення на ній тимчасово окупованої Росією території України, що є кричущим порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

"Це зображення "Рівної Землі" містить дані, що порушують фундаментальні принципи міжнародного права суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, воно суперечить усім відповідним резолюціям Генеральної Асамблеї щодо територіальної цілісності України та невизнання спроби незаконної анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році", – наголосив постійний представник України в ООН Андрій Мельник у своєму виступі у п'ятницю.

Він зазначив, що Україна принципово не заперечувала проти основних питань, порушених у проекті резолюції, визнає важливість точних та науково обґрунтованих картографічних зображень та підтримує зусилля щодо усунення історичних спотворень у представленні розмірів континентів, особливо тих, що впливають на Африку та інші регіони глобального Півдня. Втім усі зусилля звернутися до співавторів цього проекту резолюції 3 та 4 вересня, щоб знайти компромісне формулювання, не увінчалися успіхом, з жалем констатував Мельник.

"Було б справді фатальною помилкою для всіх нас і для Генеральної Асамблеї прагнути виправити історичну несправедливість у географічному зображенні країн і континентів, одночасно допускаючи глибоко тривожне тлумачення тексту цього проекту резолюції. Таке неправильне тлумачення може відкрити скриньку Пандори, що фактично дозволить зловживання та спотворення політичної карти світу", – заявив представник України.

Мельник закликав інші делегації також серйозно поставитися до цього питання та висловити свою стурбованість щодо небезпечної невизначеності та нечіткості, які можуть виникнути після рекомендації використовувати таку карту.

Представник Ірландії, який виступав від імені Європейського Союзу, також звернув увагу на ту саму проблему. Він наголосив, що нова карта має стосуватися лише відносного розміру суходолу і не мати жодного стосунку до суверенітету, територіального статусу чи міжнародно визнаних кордонів.

Втім ЄС підтримав резолюцію, але заявив, що його підтримка не означає схвалення карт, розміщених на вебсайті Equal Earth.

Окрім України утрималися від голосування ще п'ять країн – Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія, проти проголосували лише США, тоді за – 164 країни.

Сполучені Штати вважають, що це голосування мало політичний характер. "Ця резолюція висміює роботу та мету цієї установи", – сказав американський представник, стверджуючи, що те, що було представлено як нешкідлива спроба оновити картографічні пропорції, було частиною "набагато більшого та радикальнішого ідеологічного проекту, до якого вона належить".

Як зазначається у повідомленні ООН, резолюція не забороняє проєкцію Меркатора і не нав'язує її заміну. Натомість вона закликає уряди, школи, міжнародні організації та технологічні компанії використовувати проєкцію "Рівної Землі та інші так звані карти рівної площі, коли відносний розмір має значення, а також навчати обмеженням будь-якої плоскої карти у зображенні сферичної планети.

ООН нагадала, що Герард Меркатор, фламандський картограф, розробив свою проєкцію в 1569 році для вирішення практичної проблеми морської навігації. Оскільки прямі лінії на його карті відповідають постійним напрямкам компаса, моряки могли використовувати її для прокладання своїх курсів.

Але збереження напрямку відбувалося за рахунок площі. Здається, що суша збільшується, чим далі вона знаходиться від екватора. Наприклад, Гренландія може виглядати приблизно порівнянною за розміром з Африкою, хоча Африка приблизно в 14 разів більша. Північна Європа та Північна Америка мають аналогічне збільшення порівняно з екваторіальними регіонами.

Незважаючи на своє початкове навігаційне призначення, Меркатор залишається поширеним явищем в освітніх, медіа, цифрових та офіційних матеріалах. У резолюції йдеться, що ці спотворення сприяли "символічній мінімізації" Африки та увічнювали незбалансоване бачення світу.