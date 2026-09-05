Троє постраждалих внаслідок атаки FPV-дронів у передмісті Харкова

Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на автодорозі Дергачі – Козача Лопань поблизу села Безруки Дергачівської громади Харківського району в суботу вранці, постраждали 53-річний чоловік та 54-річна жінка, обоє – мешканці Харкова.

"Внаслідок влучання люди зазнали контузій та отримали струс мозку. У жінки також численні уламкові поранення різних частин тіла, її стан оцінюється як важкий. Постраждалих було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень, де наразі їм надається медична допомога", – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також повідомив, що ще один російський FPV-дрон поцілив у приватне подвір'я у Слатиному, де перебував 65-річний місцевий мешканець. Чоловік зазнав легких уламкових поранень спини, зміг самостійно доїхати до Дергачівської центральної лікарні, де звернувся по медичну допомогу.