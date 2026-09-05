Ворог обстріляв "Каметсталь" в Кам'янському, загинуло 5 працівників, підприємство зупинене

Внаслідок нічного удару російських окупантів по заводу "Каметсталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест", створеному на потужностях Дніпровського меткомбінату (місто Кам’янське Дніпропетровської обл.), загинуло п’ять працівників, підприємство зупинило виробничий процес.

"Цієї ночі вони (російські окупанти – ІФ-У) вдарили по Кам’янському – п’ятьма балістичними ракетами. Під удар потрапила "Каметсталь" – підприємство, яке попри все продовжувало працювати. Зараз воно стоїть. Росіяни знову намагалися знищити те, що створювали покоління українських металургів. Вже підтверджено загибель п’ятьох працівників. І після цього хтось ще говоритиме про "перемир’я"? Вкотре подібні заяви з боку кремля виявилися порожніми балачками", – написав на своїй сторінці у Facerbook народний депутат, член парламентського підкомітету із питань промислової політики Комітету з економічного розвитку Муса Магомедов.

За його словами, українська металургія тримається не завдяки обіцянкам і словам, а її тримають люди, які навіть під обстрілами виходить на роботу. "Будівлі можна відновити. Обладнання – замінити. Виробництво – запустити знову. Людей не повернути. Саме про це варто пам’ятати всім, хто сьогодні говорить про "мир" і "перемир’я", – резюмував нардеп.

За даними місцевих ЗМІ, у ніч на 5 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по промисловому підприємству "Каметсталь" у Кам’янському.

Повідомлялося про чотирьох загиблих, ще п’ятеро дістали поранення.

За словами міського голови Андрія Білоусова, троє постраждалих перебувають у лікарні під наглядом медиків, серед них – 30-річна жінка в реанімації. У Кам’янському оголошено День жалоби за загиблими.

"Глибокі співчуття рідним і близьким загиблих, родинам буде надано необхідну допомогу. До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальні підрозділи, медики, правоохоронці та відповідні служби. Дякую кожному, хто протягом всієї ночі працював та допомагав людям", – цитує мера інформресурс sobitie.com.ua.

За інформацією з джерел видання, роботу "Каметсталь" наразі зупинено: дві доменні печі стоять. Пожежу ліквідовано, працюють відповідні служби.

Як раніше повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, День жалоби оголосили в місті Кам’янське Дніпропетровської області в суботу за загиблими внаслідок нічного удару російських окупантів по промисловому підприємству в місті, "Внаслідок нічної російської атаки по промисловому підприємству загинули четверо людей. Щирі співчуття родинам усіх загиблих. Пораненим – якнайшвидшого одужання", – написав Лукашук в Телеграм.

За його словами, Дніпропетровська обласна рада передбачила матеріальну допомогу сім’ям цивільних, які загинули внаслідок російських атак. За відповідною програмою можна отримати одноразову виплату в розмірі 300 тис. грн на родину.

"Каметсталь" створено на базі ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) і ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК). Входить до групи "Метінвест".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".